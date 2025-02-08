Звездный новичок Реала поделился ожиданиями о своем первом мадридском дерби

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от своего первого дерби против "Атлетико Мадрид", которое пройдет сегодня в 22:00.

"Это будет отличный матч, и он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.

Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов "Реала". Цель – побеждать всегда, особенно в матчах с "Атлетико", когда они так близки к нам в таблице. Мы должны победить и сделаем все для этого", — сказал француз.