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Звездный новичок Реала поделился ожиданиями о своем первом мадридском дерби
Матч пройдет сегодня в 22:00
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от своего первого дерби против "Атлетико Мадрид", которое пройдет сегодня в 22:00.
"Это будет отличный матч, и он очень важен. Я впервые сыграю в этом дерби. Хочу помочь команде и надеюсь, что мы победим.
Я всегда играю на победу, этот матч важен для нас и фанатов "Реала". Цель – побеждать всегда, особенно в матчах с "Атлетико", когда они так близки к нам в таблице. Мы должны победить и сделаем все для этого", — сказал француз.
Добавим, что мадридский "Реал" опережает "Атлетико" на одно очко в чемпионате Испании.
Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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