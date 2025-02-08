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Рафинья: В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе
Оценил важность внутри Барсы в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья рассказал для Marca, как новый главный тренер "Блаугранас" Ханси Флик сделал из него ключевого игрока состава.
"Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться в "Барсе".
В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Хави был убежден, что при усердной работе я стану важным игроком".
Напомним, Рафинья присоединился к "Барсе" летом 2022 года. За этот сезон бразилец сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает вингера в 80 миллионов евро.
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