Рафинья: В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья рассказал для Marca, как новый главный тренер "Блаугранас" Ханси Флик сделал из него ключевого игрока состава.

"Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться в "Барсе".

В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Хави был убежден, что при усердной работе я стану важным игроком".