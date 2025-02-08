  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рафинья: В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья: В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе

Испания

Оценил важность внутри Барсы в этом сезоне

Рафинья: В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский вингер "Барселоны" Рафинья рассказал для Marca, как новый главный тренер "Блаугранас" Ханси Флик сделал из него ключевого игрока состава.

"Когда его приход был официально оформлен, он позвонил мне и сказал, что я один из игроков, на которых он рассчитывает. Он не знал меня, не видел моих тренировок. Это сыграло очень важную роль в моем решении остаться в "Барсе".

В прошлом сезоне ходило много слухов о моем уходе, Хави постоянно говорил мне, что рассчитывает на меня. Хави был убежден, что при усердной работе я стану важным игроком".

Напомним, Рафинья присоединился к "Барсе" летом 2022 года. За этот сезон бразилец сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 15 голевых передач.

Читайте такжеРафинья - о возвращении Неймара в Сантос: Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала этого

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 80 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Цыганков в стране басков. Атлетик Бильбао - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Спустя четыре месяца. Арендованный вингер Манчестер Юнайтед отметился голом
yellow-arrow
Звездный новичок Реала поделился ожиданиями о своем первом мадридском дерби
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости