Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Севилья – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 23-го тура Ла Лиги "Барселона" посетит Севилью на матч с одноименным коллективом. Команды на данный момент выполняют разные задачи: "Барселона" борется за чемпионство с мадридскими клубами, а "Севилья" крепко засела в середине турнирной таблицы. Хозяева будут пытаться воспользоваться усталостью каталонцев, проведших очень много матчей в январе.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок двадцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Севилья" - "Барселона" состоится в воскресенье, 9 февраля 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Известна декларацию почетного президента ФФУ Григория Суркиса
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Флик поставил точку в вопросе основного голкипера команды
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо