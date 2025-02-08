Севилья – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В матче 23-го тура Ла Лиги "Барселона" посетит Севилью на матч с одноименным коллективом. Команды на данный момент выполняют разные задачи: "Барселона" борется за чемпионство с мадридскими клубами, а "Севилья" крепко засела в середине турнирной таблицы. Хозяева будут пытаться воспользоваться усталостью каталонцев, проведших очень много матчей в январе.

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Поединок двадцать третьего тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Севилья" - "Барселона" состоится в воскресенье, 9 февраля 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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