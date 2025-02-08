Спустя четыре месяца. Арендованный вингер Манчестер Юнайтед отметился голом

Арендованный вингер "Манчестер Юнайтед" отметился голом спустя четыре месяца.

Антони, который сейчас играет в "Бетисе", забил гол в ворота "Сельты" на 10-й минуте. Это его дебютный гол за испанский коллектив и второй в этом сезоне.

Первый свой гол Антони забил за "Манчестер Юнайтед" в матче Кубка английской лиги против "Барнсли" 17 сентября.

После вингер оставался на скамейке или выходил с замены, но результативными действиями не отмечался.

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Напомним, что Антони перешёл на правах аренды в "Бетис" 25 января до конца сезона.