Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик ответил журналистам, посмотрит ли мадридское дерби
Оригинально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос журналистов, посмотрит ли он мадридское дерби.
По словам тренера, если у него будет время, то посмотрит.
"Сначала я посмотрю "Барсу Б", потом поужинаю и, если у меня будет время, посмотрю. Это интересный матч, потому что они два лучших в Европе, и я обязательно его посмотрю", - ответил Флик.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени. До матча "Реал" лидирует в турнирной таблице с 49-ю баллами, "Атлетико" - второй с 48-ю баллами.
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Опытные футболисты, которые усилили бы клубы УПЛ. Украинцы, которым пора домой
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо