Флик ответил журналистам, посмотрит ли мадридское дерби

Главный тренер "Барселоны" ответил на вопрос журналистов, посмотрит ли он мадридское дерби.

По словам тренера, если у него будет время, то посмотрит.

"Сначала я посмотрю "Барсу Б", потом поужинаю и, если у меня будет время, посмотрю. Это интересный матч, потому что они два лучших в Европе, и я обязательно его посмотрю", - ответил Флик.

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Матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится 8 февраля в 22:00 по киевскому времени. До матча "Реал" лидирует в турнирной таблице с 49-ю баллами, "Атлетико" - второй с 48-ю баллами.