Примера. Сельта – Бетис 3:2. Фантастический камбек от хозяев

В первом матче субботы в Примере середняк чемпионата "Сельта" принимала борца за еврокубки "Бетис". Матч гораздо лучше начали гости, которые в первом тайме отличились дважды. Голы на счету новичка команды Антони и Диего Льоренте.

Во втором тайме гораздо больше моментов создали хозяева, которые в течение двух минут сравняли счет усилиями Бельтрана и Хавьера Родригеса. Когда казалось, что матч так и завершится вничью, Сведберг замкнул подачу с фланга от Каррейры. Голкипера дезориентировал рикошет от защитника, несколько изменившего траекторию мяча.

"Сельта" делает фантастический камбек и поднимается на 12-ю позицию с 28 очками, "Бетис" остался 10-м с 29 набранными баллами.



Примера. 23-й тур

Виго. "Эстадио Балаидос"

Сельта - Реал Бетис 3:2

Голы: Бельтран, 63, Родригес, 65, Сведберг, 88 – Антони, 10, Льоренте, 22

Сельта: Гвайта – Родригес, Домингес Касерес, Алонсо – Мингеса (Каррейра, 82), Бельтран, Сотело (Жаилсон, 89) – Гонсалес (Сведберг, 60), Лосада (Лопес, 60) – Дуран (Иглесиас, 82).

Бетис: Адриан – Фернандес, Льоренте, Натан, Перро (Родригес, 46) – Кардосо, Рока (Альтимира, 58) – Антони (Эззалзули, 72), Иско, Родригес (Ло Чельсо, 72) – Бакамбу (Роке, 58).

Предупреждения: Алонсо, 72, Иглесиас, 90+4, Бельтран, 90+4 – Перро,8, Антони, 68, Роке, 90+4.