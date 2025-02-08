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Примера. Атлетик – Жирона 3:0. Бильбао – неприступная крепость!

Испания

"Атлетик" на своем поле уверенно обыграл "Жирону"

Примера. Атлетик – Жирона 3:0. Бильбао – неприступная крепость!

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

23-й тур Примеры.
Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Жирона" 3:0
Голы: Сансет, 42 (пен.), 45+1, 79

"Атлетик": Симон – де Маркос, Вивиан, Альварес, Бойро (Берчиче, 76) – Прадос Диас (Весга, 76), Хаурегисар, Беренгер (Канальес, 83), Сансет (Бухан, 84), И. Уильямс – Гурусета (Харруш Саннади, 65).

"Жирона": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Крейчи, Гутьеррес (Блинд, 46) – Эррера, Мартин, ван де Бек – Хиль (Мисехой, 67), Руис (Стуани, 66), Цыганков (Асприлья, 67).

Предупреждения: Хиль, 63, Хуанпе, 71, Эррера, 74, Крейчи, 88.

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