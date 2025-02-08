Неожиданный джокер Барселоны. Ферран Торрес хочет доказывать свой профессионализм

Команда Флика выглядит довольно перспективно: каталонцы идут третьими в Ла Лиге, отставая от двух мадридских грандов всего на 3 и 4 пункта, вышли в полуфинал Кубка Короля и уверенно квалифицировались в 1/8 Лиги Чемпионов. Более того, на сегодняшний день "Барселона" сыграла 35 матчей в текущем сезоне, из них разгромно победила в 16-ти поединках. В общей сложности было забито уже 109 голов за этот период, что отражает феноменальную игру каталонцев.

В составе "Барселоны" немало звездных игроков, которые действительно достойны играть в основе. На старте сезона Флик столкнулся с проблемой последних лет "блаугранас": кадровые потери и ограниченная скамейка запасных. В зимний период уже почти окончательно восстановилось большинство игроков – и теперь немецкий специалист должен правильно и целесообразно с точки зрения ротации распределить этот кадровый ресурс. Таким образом, испанский нападающий Ферран Торрес столкнулся с серьезной конкуренцией на его позиции.

Как оказался в клубе

Ферран Торрес начинал свой футбольный путь с "Местальи". Именно "Валенсия" воспитала с малых лет испанца в профессионального футболиста. Ферран прошел путь от юношеской академии до второй и первой команды города. Дебютировал во взрослом футболе также здесь, проведя несколько сезонов. Игра и безумный потенциал не обошли мимо взгляда скаутов "горожан". Как следствие, в 2020 году пополнил ряды Пепа Гвардиолы.

В "Манчестер Сити" Торрес сыграл чуть больше одного сезона, что позволило ему набраться достаточно большого опыта при управлении легендарного испанского наставника. Также Ферран уже узнал, что такое гранды европейского футбола: нужно конкурировать не только со звездной основой, но и с не менее звездным резервом команды.

Получать слишком много времени игрок не мог, но как следует воспользоваться им ему вполне удалось. Испанец успел даже оформить хет-трик за время пребывания в Манчестере. А еще тройка забитых мячей в поединке за сборную Испании в ворота самого Нойера в очередной раз напомнили о потенциале молодого игрока. "Барселона" в 2021 году нуждалась в кадровой перестройке, и Ферран Торрес перешел к каталонцам на перспективу.

Ожидание от игры

Игрок еще во время выступлений за "Валенсию" и "Манчестер Сити" отличался возможностью играть на нескольких позициях. В основном Ферран занимал позицию на флангах и после перехода в состав "Барселоны" продолжал путь вингера.

К моменту перехода игрок стал надеждой на атаку каталонцев. Вся линия не была стабильна. Из-за постоянных травм Ансу Фати и Усмана Дембеле "Барселона" не имела активных флангов, да и с центром нападения были проблемы.

От Феррана ждали немало как непосредственно тренерский штаб, так и болельщики клуба. Однако Торрес, к сожалению, демонстрировал не лучшую игру, несмотря на ожидания: брак в работе с мячом и недопустимо плохая реализация моментов. В дальнейшем в течение нескольких сезонов игрок показывал нестабильность в своих результатах: в определенные моменты проводил качественные игры, в другие снова терялся.

Ситуация сейчас

Ферран Торрес внушал доверие у тренерского штаба и не в зависимости от своей игры регулярно получал игровую практику. В период кадровых проблем достаточно неплохо справлялся с требованиями на поле.

Со временем конкуренция увеличилась, и теперь испанцу не легко найти себе место на фланге. И это понятно: Рафинья и Ямаль являются лидерами атаки и одними из лидеров команды в целом. Под нападающим играют Ольмо, Фермин, Торре, что также значительно уменьшает шансы для Феррана. Остается позиция центрального форварда – и здесь нужно конкурировать с поляком Робертом Левандовским.

Разница в том, что испанец на флангах и на позиции классической десятки не сможет выполнять те функции, которые требует Флик от ранее упомянутых игроков. Они отлично справляются со своей работой. А для форварда Ферран Торрес может вполне подойти, отталкиваясь от ожиданий тренера.

Как известно, с приходом Флика "Барселона" перестроилась на вертикальный футбол. Каталонцы доходят до ворот соперника с помощью быстрых передач вперед и рывков атакующих игроков. Опытный Левандовский пользуется преимуществами игры на "втором этаже" и игры в штрафной площадке, но не скоростью. Также поляк нуждается в ротации и отдыхе, чтобы качественно распределить свой энергетический ресурс в течение сезона.

Преимущества испанца

Торрес имеет две отличные черты для игры на позиции форварда при немецком специалисте.

Первое: умение находить пространство и правильно открываться под передачу партнеров. Не сложно заметить, что игрок имеет не лучшую реализацию моментов из-за утраты многих из них. Однако важно то, что у него есть такое количество моментов. Правильный выбор позиции на поле помогает оказываться там, где нужно и когда нужно. Его понимание пространства в момент игры – это то качество, которое ценили предыдущие тренеры игрока на протяжении его карьеры.

Вторая: самоотдача и отличная работоспособность. Испанца немало критиковали за его брак в работе с мячом, в передачах, в неудачных ударах и в недопонимании с другими игроками в комбинационной игре. Однако Феррана нельзя не отметить, что он постоянно отрабатывает в прессинге, может отработать в обороне, побороться за мяч и подстраховать других. С точки зрения пользы именно из данных умений Торрес является достаточно удобным игроком для Ханси Флика.

Игровая форма

В зимний период испанский нападающий демонстрирует неплохую игру: забил два важных гола в Дортмунде 3:2 (фактически победные), отдал голевую передачу на победный гол Рафиньи в Лиссабоне 5:4, начал забивать в чемпионате. Из последних результатов: Торрес отметился в двух матчах против "Валенсии" в Ла Лиге (7:1) и Кубке Короля (5:0): соответственно, забив 1 гол в первой встрече и положив хет-трик во второй. Причем удалось ему сделать это еще в первом тайме.

Перед этим Торрес забил не менее важные голы в гостевых матчах против "Мальорки" (5:1) и "Бетиса" (2:2). Несмотря на разгромный счет, команда была на спаде и не уверенно выглядела в Ла Лиге – Ферран доиграл эпизод, воспользовался ошибкой защиты и затолкал мяч, открыв счет. С "Бетисом" фактически забил гол, принесший ничейный результат.

Его последние результаты ярко отражают именно упомянутые качества и показывают пример на практике, что испанец приносит пользу команде Флика несмотря на сложности, с которыми ему приходится столкнуться.

Ферран Торрес радует своим профессиональным подходом к делу. Он не реагирует на неконструктивную критику и хейт, делает выводы из прошлых ошибок и, что важно, успешно использует свои сильные стороны, чтобы регулярно получать игровую практику и приносить пользу для команды. Если испанец так же и дальше продолжит набирать форму, работать над собой и постепенно двигаться вперед, то в будущем сможет стать примером реализации скрытого потенциала и длительного труда.