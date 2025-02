Завершение карьеры. Легенда Реала попрощался с болельщиками перед мадридским дерби

Перед началом матча 23-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико" прошла прощальная церемония для бывшего игрока "сливочных" Марсело. Напомним, игрок недавно объявил о завершении карьеры.

Капитан "Реала" Лука Модрич подарил бывшему одноклубнику специальную футболку с нанесенным количеством его сыгранных матчей.

Real Madrid honoring Marcelo after he announced his retirement ???????? pic.twitter.com/PPqNKFKS90