Завершение карьеры. Легенда Реала попрощался с болельщиками перед мадридским дерби

Перед началом матча 23-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико" прошла прощальная церемония для бывшего игрока "сливочных" Марсело. Напомним, игрок недавно объявил о завершении карьеры.

Капитан "Реала" Лука Модрич подарил бывшему одноклубнику специальную футболку с нанесенным количеством его сыгранных матчей.

Real Madrid honoring Marcelo after he announced his retirement ???????? pic.twitter.com/PPqNKFKS90 — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2025

Напомним, Марсело выступал за мадридцев с 2007 по 2022 год. Он сыграл за "Реал" 546 поединков и завоевал 25 трофеев.