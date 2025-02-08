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Завершение карьеры. Легенда Реала попрощался с болельщиками перед мадридским дерби
Он должен был сюда заехать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Atkins
Перед началом матча 23-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико" прошла прощальная церемония для бывшего игрока "сливочных" Марсело. Напомним, игрок недавно объявил о завершении карьеры.
Капитан "Реала" Лука Модрич подарил бывшему одноклубнику специальную футболку с нанесенным количеством его сыгранных матчей.
Real Madrid honoring Marcelo after he announced his retirement ???????? pic.twitter.com/PPqNKFKS90— ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2025
Напомним, Марсело выступал за мадридцев с 2007 по 2022 год. Он сыграл за "Реал" 546 поединков и завоевал 25 трофеев.
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