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Гризманн проводит 300-й матч в Ла Лиге в Атлетико
Топ-10 чемпионата уже не за горами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антуан Гризманн вышел в стартовом составе "Атлетико" на матч против "Реала". Это уже 300-й поединок в чемпионате Испании в составе "матрасников" для нападающего. Француз в этих поединках забил 136 голов и отдал 62 ассиста.
Еще 141 встречу Ла Лиги форвард провел, защищая цвета "Реал Сосьедад" в период с 2010 по 2014-й (40 мячей). 74 матча было сыграно в первенстве во время выступлений в "Барселоне" (33 результативных действия).
Таким образом, у Антуана уже 515 поединков в элитном дивизионе Испании. Напомним, что в декабре экс-футболист "Севильи" Хесус Навас провел 516-й матч в чемпионате и завершил карьеру на 10-й строчке соответствующего рейтинга рекордсменов.
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