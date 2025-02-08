Гризманн проводит 300-й матч в Ла Лиге в Атлетико

Антуан Гризманн вышел в стартовом составе "Атлетико" на матч против "Реала". Это уже 300-й поединок в чемпионате Испании в составе "матрасников" для нападающего. Француз в этих поединках забил 136 голов и отдал 62 ассиста.

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Еще 141 встречу Ла Лиги форвард провел, защищая цвета "Реал Сосьедад" в период с 2010 по 2014-й (40 мячей). 74 матча было сыграно в первенстве во время выступлений в "Барселоне" (33 результативных действия).

Таким образом, у Антуана уже 515 поединков в элитном дивизионе Испании. Напомним, что в декабре экс-футболист "Севильи" Хесус Навас провел 516-й матч в чемпионате и завершил карьеру на 10-й строчке соответствующего рейтинга рекордсменов.