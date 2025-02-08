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Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби

Испания
Обновлено

"Реал" на своем поле разделил очки с "Атлетико"

Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. Особенно ощутимы они были у "Реала", ведь травмированы Милитао, Алаба, Рюдигер и Карвахаль. В распоряжении Анчелотти среди центральных защитников остался только молодой Рауль Асенсио, пару которому составил опорный полузащитник Чуамэни. На других позициях без сюрпризов. "Атлетико" имел только одну потерю на матч - из-за дисквалификации игру пропускал Ле Норман.

Команды начали матч на высоких скоростях и активно включали прессинг. Первый голевой момент создали гости. Самуэл Лино пробил с предела штрафной, но мяч просвистел мимо левой стойки ворот. "Реал" ответил похожим моментом. Это Винисиус Жуниор пробил по воротам из предела штрафной, но закрутил мяч мимо правой штанги.

Килиан Мбаппе попытался пройти соперника на дриблинге, однако защитники выбили мяч на угловой. В середине первого тайма Лино упал в штрафной соперника после контакта с Чуамэни. Арбитр после пересмотра ВАР назначил пенальти. К мячу подошел Альварес, пробивший точно по центру, в то время как Куртуа прыгнул в левый угол. 0:1.

К концу тайма "Реал" пытался сравнять счет. Лукас Васкес разрезной передачей пытался вывести на оперативное пространство Родриго, но реализовать его замысел помешал защитник "Атлетико". Джуд Беллингем пробивал с очень перспективной позиции из-за пределов штрафной, но удар самоотверженно блокирует защитник.

Свой момент увеличить преимущество в счете был у "Атлетико", но Галан ударом из пределов штрафной отправил мяч рядом с правой стойкой. На перерыв комнады ушли при минимальном преимуществе "матрасников".

На старте второго тайма "сливочные" быстро сравняли счет. Родриго прошел по правому флангу и подал в штрафную. Первый удар Беллингема заблокировали защитники, а вот Мбаппе с отскоком от газона отправил круглого в сетку ворот. 1:1.

Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби - изображение 1

Буквально через минуту хозяева провели похожую атаку через левый фланг. На этот раз простреливал Винисиус, а удар Беллингема головой попал в перекладину. Тут же прострел Родриго в штрафную перехватил Ян Облак.

Еще один шанс вывести свою команду вперед потерял Джуд Беллингем, который после навесной передачи в штрафную нанес слишком слабый удар по центру ворот, с которым легко справился Ян Облак.

Джулиано Симеоне получил пас в штрафной и пробил в правый нижний угол ворот, однако с ним справился Куртуа. Реал ответил моментом Лукаса Васкеса, но с его ударом в правый угол ворот блестяще справился Ян Облак.

Винисиус Жуниор ворвался в штрафную, но не сумел отправить мяч под перекладину ворот, поскольку голкипер умудрился парировать удар. Через несколько минут Винисиус с фланга выкатил мяч под удар Родриго, удар которого метров с 16 пролетел мимо левой стойки. Перед финальным свистком вырвать победу для своей команды мог Вальверде, но его выстрел метров 25 просвистел рядом с левой стойкой ворот.

Ничья 1:1, которой не осталась довольна ни одна из команд, но порадовавшая "Барселону". Между мадридскими клубами осталось расстояние в 1 очко, а вот каталонцы могут сократить отрыв от мадридцев на 2 и 1 очко соответственно уже после матча с "Севильей".

23-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Атлетико" 1:1
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35 (пен.)

"Реал": Куртуа – Васкес (Камавинга, 81), Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Вальверде, Себальос (Модрич, 81), Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго (Диас, 88).

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан (Мандава, 64) - Симеоне (Молина, 64), Де Пауль (Корреа, 79), Барриос, Лино (Коке, 64) - Гризманн, Альварес (Серлот, 81).

Предупреждения: Себальос, 25 - Лэнгле, 45+4, Галан, 49, Серлот, 90+2.

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1 голосов
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 00:55
А где это свинья из стада алграба по кличке металл? Неужели волки загрызли?
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3
0
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Комментарии 32
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 00:55
А где это свинья из стада алграба по кличке металл? Неужели волки загрызли?
Ответить
3
0
oda1979 (Запорожье)
09.02.2025 в 00:59
Тупой трампист, когда мир будет, ублюдок?
Ответить
0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 01:08
A что это умный просит помощи у тупых трампистов? Как-то странно получается. Но тебе ода из палаты 1979 отвечу. Для тебя ода мир уже никогда не наступит. Никогда еще не было такого, что человек, который в ссоре со своей головой, вдруг выздоровел
 
2
0
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 01:28
Когда у Потужного закончится кокс и начнутся ломки.
 
0
0
avatar
Bаrcelinius
09.02.2025 в 01:21
Крокодилы сожрали.
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1
0
avatar
Bаrcelinius
09.02.2025 в 01:24
Он таки покинул нашу помойку. Почтим товарища вставанием.
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0
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
09.02.2025 в 00:42
Что не посмотри, одни и те же тут барселоновчкие #ерти!!!Тупо доходяги!!! это же надо быть какими извращенцами чтобы тут сидеть и парафинить Реал!!!Особенно ты, Олежка-боярышниколиниус, как был деградантом так и остался…
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0
3
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 01:13
тьфу наххху...
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1
0
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жажа_the_best (Харьков)
09.02.2025 в 00:39
После игры футболисты Реала и Атлетико разогнали шабаш фашистов которые приехали в Мадрид на свой грёбанный съезд. Среди тех кто получил хорошей пи4зды были Орбан, Ле Пен, Бабиш, три игрока барселоны и однорукий шарлоццкий п*дарас-трампист саша. Кровь нацистов разлилась по всем улицам Мадрида. Так им и надо гадам!!!
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0
4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 00:28
Барселонцев с победой
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3
2
avatar
Romantíco777 (Alicante)
09.02.2025 в 00:30
Тузик, го в будку!!!Из #алупой а не победой!!!)
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4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 00:36
Что за иероглифы? Ты на каком языке пишешь? И последний вопрос, ты обкурился, пьяный, или просто тупой?
 
3
2
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Romantíco777 (Alicante)
09.02.2025 в 00:39
тебя, шмарлоттовец это волновать не должно!!!Тупой здесь как раз ты!!!Ничему тебя жизнь не учит. Как писал тут ересь так и пишешь…
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4
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.02.2025 в 00:27
Отрыв в 7 - 10 очков всё.) Одно и два очка - это ничего, скоро Барса снова будет лидировать
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3
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 01:17
среалишка ещё и Осасуной очки потеряет, вот увидишь.
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0
0
avatar
Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:15
Теперь дело за Барсой. Пастаранись, шлемазлы мадридские, пастаранись!
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3
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 00:06
а как mварре рисовал "удар по голове", когда его вообще не трогали...актёрищщще!
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3
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:07
Ну так свинька ж кент. С кем поведёшься...
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3
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 00:08
пеликана в кэмэл-труппу зовут))
 
3
1
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:10
Туда ему и дорога. С такой верблюжьей губой...
 
3
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:09
А как он свиньке пожадничал. Расист был опечален...
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3
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 00:10
щас, наверна, в раздевалке пельменями шлёпают))
 
3
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:16
А как Карла бесилась, как бесилась...
 
3
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:05
Атлетико должен был выигрывать. Столько моментов, столько моментов... Моменто море.
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3
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 00:08
у пенала тоже моментов хватало
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2
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:17
Облак всё порешал.
 
2
2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:03
среал ДНИЩЕ!!!
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3
4
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:02
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3
4
Перевзутий
09.02.2025 в 00:01
Как по заказу. Отлично
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4
4
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 00:11
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2
2
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жажа_the_best (Харьков)
09.02.2025 в 00:24
А теперь по англиццки
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2025 в 00:00
хороший матч! выход катлет в контру в один пас - высший пилотаж!
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4
2

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