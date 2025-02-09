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Ничья в пользу Барселоны. Реал Мадрид – Атлетико 1:1. Обзор матча
Сливочные восьмой раз теряют очки в текущем сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме "матрасники" вышли вперед благодаря реализованному пенальти. Обе команды нанесли 12 раз на двоих и только один из них попал в створ. После перерыва "королевский клуб" активизировался, но этого хватили только для того, чтобы сравнять счет.
Подопечные Анчелотти занимают первую строчку (50 очков), "кольчонерос" – вторую (49). 15 февраля "лос бланкос" поедут к "Осасуне", а коллектив Симеоне будет принимать "Сельту".
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Смотрите обзор матча 23 тура Ла Лиги
Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 78 082 зрителей
Голы: Мбаппе, 50 – Альварес, 35 (п)
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