Стало известно, кто провел больше всего мадридских дерби среди иностранцев в Реале

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич снова поставил рекорд: на этот раз 39-летний хорват стал рекордсменом с участием в мадридских дерби среди иностранцев.

Как сообщает Педро Мартина в Х, прошедшее 8 февраля мадридское дерби стало для Модрича 40-м в футболке "сливочных". На втором месте оказался Карим Бензема, у которого на счету 39 игр против "Атлетико", на третьем расположилась еще одна легенда "Реала" — Тони Кроос (33 матча).

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С "Атлетико Мадрид" такими результатами может похвастаться только голкипер Ян Облак (32 игры) и Антуан Гризманн (31 матч).