Антирекорд подопечных Анчелотти. Реал никак не может победить топ-клубы Ла Лиги

"Реал Мадрид" в этом сезоне не одержал ни одной победы над клубами топ-4 Ла Лиги. Об этом сообщает Opta.

По статистической информации, "Реал Мадрид" не может одолеть мадридский "Атлетико" в основное время в течение 8 игр. В последний раз "Реал" выигрывал дерби в основное время в сентябре 2022 года - тогда матч завершился со счетом 2:1 в пользу "сливочных".

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Добавим, что мадридское дерби четырежды заканчивалось вничью, и еще две игры завершились в пользу "матрасников". "Реал" может похвастаться лишь двумя победами над подопечными Симеоне, а именно в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне 2022/23 и в полуфинале Суперкубка Испании сезона 2023/24, однако эти победы удалось вырвать лишь в дополнительное время.

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Что касается других команд, то "Реал" был дважды разгромлен "Барсой" - сначала в чемпионате Испании (4:0), а затем в Суперкубке Испании (2:5). Также в этом сезоне "Атлетик" из Бильбао одолел мадридцев со счетом 2:1.