Симеоне: Барселона все еще является лучшей командой Ла Лиги

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выделил лучшую для себя команду испанской Примеры.

“Я все еще настаиваю на том, что “Барселона” – лучшая команда в Ла Лиге.

Они очень хорошо атакуют, у них невероятная скорость у своих игроков, и они очень хорошо играют как команда”, – сказал Симеоне.