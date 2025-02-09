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Симеоне: Барселона все еще является лучшей командой Ла Лиги

Испания
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На вершине турнирной таблицы очень горячо

Симеоне: Барселона все еще является лучшей командой Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выделил лучшую для себя команду испанской Примеры.

“Я все еще настаиваю на том, что “Барселона” – лучшая команда в Ла Лиге.

Они очень хорошо атакуют, у них невероятная скорость у своих игроков, и они очень хорошо играют как команда”, – сказал Симеоне.

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В чемпионате Испании лидирует "Реал" с 50 очками в активе. "Атлетико" занимает второе место и имеет на один зачетный балл меньше. "Барселона" идет третьей с 45 пунктами, но сегодня она еще проведет матч против "Севильи" в гостях.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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