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Симеоне: Барселона все еще является лучшей командой Ла Лиги
На вершине турнирной таблицы очень горячо
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выделил лучшую для себя команду испанской Примеры.
“Я все еще настаиваю на том, что “Барселона” – лучшая команда в Ла Лиге.
Они очень хорошо атакуют, у них невероятная скорость у своих игроков, и они очень хорошо играют как команда”, – сказал Симеоне.
В чемпионате Испании лидирует "Реал" с 50 очками в активе. "Атлетико" занимает второе место и имеет на один зачетный балл меньше. "Барселона" идет третьей с 45 пунктами, но сегодня она еще проведет матч против "Севильи" в гостях.
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