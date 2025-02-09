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Нападающий Реала попал в список лучших бомбардиров 2025 во всех соревнованиях

Испания

Сравнялся с Матео Ретеги

Нападающий Реала попал в список лучших бомбардиров 2025 во всех соревнованиях

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашней игре Килиан Мбаппе забил гол в ворота "Атлетико" и сравнял счет в матче, этот гол стал 16-м в чемпионате Испании, и помог французскому нападающему попасть в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях.

Мбаппе сравнялся по количеству голов этого года с нападающим "Аталанты" Матео Ретеги. Оба делят вторую позицию среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы 2025 года. Первое место в списке среди лучших бомбардиров в этом году занимает нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле, у него 13 голов.

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Напомним, что в списке лучших бомбардиров Ла Лиги на первом месте находится форвард "Барсы" Роберт Левандовский.

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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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