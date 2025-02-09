Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Реала попал в список лучших бомбардиров 2025 во всех соревнованиях
Сравнялся с Матео Ретеги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашней игре Килиан Мбаппе забил гол в ворота "Атлетико" и сравнял счет в матче, этот гол стал 16-м в чемпионате Испании, и помог французскому нападающему попасть в список лучших бомбардиров 2025 года во всех соревнованиях.
Мбаппе сравнялся по количеству голов этого года с нападающим "Аталанты" Матео Ретеги. Оба делят вторую позицию среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы 2025 года. Первое место в списке среди лучших бомбардиров в этом году занимает нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле, у него 13 голов.
Напомним, что в списке лучших бомбардиров Ла Лиги на первом месте находится форвард "Барсы" Роберт Левандовский.
Популярное сейчас
- Латиноамериканские трансферы Шахтера, мадридское дерби, победа Забарного в Кубке Англии и сенсационный вылет Челси. Главные новости за 8 февраля
- Безус – о посещении Северного Кипра: Для меня это просто невозможно. Для меня та сторона закрыта
- Примера. Реал – Атлетико 1:1. Мировая ничья в мадридском дерби
- Спортинг снижает цену на Дьёкереша: 3 клуба продолжают борьбу за его подписание
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи