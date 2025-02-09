Немецкий голкипер Барселоны восстанавливается быстрее, чем планировалось

Голкипер "Барселоны" Марк Андре тер Штеген, получивший травму разрыва сухожилия надколенника правого колена в матче против "Вильярреала" в 6-м туре Ла Лиги, восстанавливается.

Как отмечает издание, приблизительный срок восстановления – 7-8 месяцев, однако немецкий голкипер может выйти на поле гораздо раньше. Sport пишет, что тер Штеген сообщил главному тренеру "Барсы" Ханси Флику, что в мае он может быть в "строю".

В текущем сезоне голкипер пропустил 5 голов и в 1 матче провел "на ноль".