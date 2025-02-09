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Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри
Очень нравится Джамал Мусиала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за отличных выступлений Педри в составе "Барселоны" руководство каталонского клуба приняло решение не покупать Флориана Вирца из "Байера", однако "Барса" заинтересовалась Джамалом Мусиалой.
Как считают внутри "Барселоны", было бы неплохо подписать полузащитника "Баварии" Джамала Мусиала. Также в клубе считают, что 21-летний полузащитник мюнхенского клуба будет идеально совместим с Педри.
Добавим, что контракт Мусиалы с Баварией рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 140 миллионов евро.
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