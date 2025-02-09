Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри

Из-за отличных выступлений Педри в составе "Барселоны" руководство каталонского клуба приняло решение не покупать Флориана Вирца из "Байера", однако "Барса" заинтересовалась Джамалом Мусиалой.

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Как считают внутри "Барселоны", было бы неплохо подписать полузащитника "Баварии" Джамала Мусиала. Также в клубе считают, что 21-летний полузащитник мюнхенского клуба будет идеально совместим с Педри.

Добавим, что контракт Мусиалы с Баварией рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 140 миллионов евро.