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Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри

Испания
Обновлено

Очень нравится Джамал Мусиала

Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за отличных выступлений Педри в составе "Барселоны" руководство каталонского клуба приняло решение не покупать Флориана Вирца из "Байера", однако "Барса" заинтересовалась Джамалом Мусиалой.

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Как считают внутри "Барселоны", было бы неплохо подписать полузащитника "Баварии" Джамала Мусиала. Также в клубе считают, что 21-летний полузащитник мюнхенского клуба будет идеально совместим с Педри.

Добавим, что контракт Мусиалы с Баварией рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 140 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Барселона
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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 12:56
Есть Касадо и Берналь, идите вы нах.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
09.02.2025 в 12:56
Есть Касадо и Берналь, идите вы нах.
Ответить
0
0

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