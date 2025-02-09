Мбаппе – самый молодой футболист в истории, набравший 500 баллов по системе гол+пас

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе забил гол в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

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Француз достиг отметки 500 очков по системе гол+пас в возрасте 26 лет. Это сделало его самым молодым игроком в истории, набравшим такое количество результативных баллов. У Неймара в этом возрасте было 492 очка, у Лионеля Месси – 486, у Криштиану Роналду – 302.

Напомним, что Мбаппе ранее признали лучшим игроком января в Ла Лиге. Килиан успешно начал 2025 год. На его счету 10 результативных действий в 11 встречах во всех соревнованиях.