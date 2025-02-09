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Мбаппе – самый молодой футболист в истории, набравший 500 баллов по системе гол+пас

Испания
Обновлено

Опередил Месси и Неймара

Мбаппе – самый молодой футболист в истории, набравший 500 баллов по системе гол+пас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе забил гол в матче 23-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (1:1).

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Француз достиг отметки 500 очков по системе гол+пас в возрасте 26 лет. Это сделало его самым молодым игроком в истории, набравшим такое количество результативных баллов. У Неймара в этом возрасте было 492 очка, у Лионеля Месси – 486, у Криштиану Роналду – 302.

Напомним, что Мбаппе ранее признали лучшим игроком января в Ла Лиге. Килиан успешно начал 2025 год. На его счету 10 результативных действий в 11 встречах во всех соревнованиях.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Actu
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 13:00
Чмо с отскока забило вчера случайно и всё, шо оно смогло. А также пенальки лупит. А свою статку в занюханой лиге1 набило. Герой блъ...
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
09.02.2025 в 13:00
Чмо с отскока забило вчера случайно и всё, шо оно смогло. А также пенальки лупит. А свою статку в занюханой лиге1 набило. Герой блъ...
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0
1
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Djon (Україна)
09.02.2025 в 13:43
який же ти барселінгус при3,14зжений, півень гумовий
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