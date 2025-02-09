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Симеоне - о фоле Себальоса в дерби: Арбитр провел хороший матч

Испания

Оценил работу арбитра

Симеоне - о фоле Себальоса в дерби: Арбитр провел хороший матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера прошло мадридское дерби: "Реал Мадрид" сыграл против "Атлетико", игра завершилась ничейным счётом 1:1, однако без эпизодов не обошлось.

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На 25-й минуте полузащитник мадридского "Атлетико" Дани Себальос получил желтую карточку за наступление на ногу хавбека "Реала" Пабло Барриоса, который уже успел вынести мяч. Между тем, в похожем эпизоде ​​на 32-й минуте игры, когда уже игрок "сливочных" наступил на ногу Самуэлю Лино в своей штрафной площади, главный арбитр матча Сесар Сото Градо назначил 11-метровый.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал:

"Для одних это красная карточка. Или, по крайней мере, момент, который стоило пересмотреть. Для других – нет. Судья понял его так, как понял, и ВАР не стал вмешиваться, потому что не увидел в этом нужды.

В общем, арбитр провел хороший матч, опираясь на свои критерии и решения в ключевые моменты".

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
dazn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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