Севилья – Барселона: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В поединке 23 тура чемпионата Испании сойдутся "Севилья" и "Барселона". Команды расположились на большой дистанции друг от друга в турнирной таблице, поэтому фаворит сегодня очевиден. Главный вопрос, смогут ли андалусийцы помешать каталонцам в борьбе за чемпионство?

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Чемпионат Испании, 23 тур

9 февраля, 22:00. "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)

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