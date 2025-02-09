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Севилья – Барселона: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Будет ли седьмая победа каталонцев над андалусийцами подряд?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
В поединке 23 тура чемпионата Испании сойдутся "Севилья" и "Барселона". Команды расположились на большой дистанции друг от друга в турнирной таблице, поэтому фаворит сегодня очевиден. Главный вопрос, смогут ли андалусийцы помешать каталонцам в борьбе за чемпионство?
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Чемпионат Испании, 23 тур
9 февраля, 22:00. "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Севілья - БарселонаСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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