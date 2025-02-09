Запомнился не голом. Звездный футболист Реала нецензурно выразился в адрес судьи во время дерби

Звездный футболист "Реала" нецензурно выразился в адрес судьи во время дерби.

За 11 минут до конца матча, мяч отскочил для вбрасывания, на которое претендовали две команды. Судья дал это право "Атлетико" и это привело в ярость болельщиков на "Сантьяго Бернабеу"

Но больше всего был разъярён Беллингем. Он не поддержал решение арбитра и жестоко к нему обратился.

Его речь прозвучала прямо рядом с микрофонами на поле.

"Иди на х**, мужик! Иди на х**!", - сказал английский полузащитник.

Несмотря на это, Беллингем избежал наказания.

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Напомним, что в мадридском дерби команды не выявили победителя. Матч закончился со счётом 1:1. Видеообзор смотрите на нашем сайте.