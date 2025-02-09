Реал официально сообщил о травме капитана. Он пропустит матч против Манчестер Сити

Во вчерашнем поединке 23 тура чемпионата Испании "Реал" дома принимал "Атлетико". Защитник "сливочных" Лукас Васкес, который был капитаном во встрече, не доиграл этот матч до конца и был заменен на 81 минуте.

Сегодня у него диагностировали травму мышцы подколенного сухожилия левой ноги. Об этом "Реал" сообщил на своей официальной странице.

Он исключен из заявки команды на следующий матч против "Манчестер Сити" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Он запланирован на 11 февраля и пройдет в Англии.

Это пятая травма защитника "Реала". В настоящее время в лазарете находятся также Карвахаль, Рюдигер, Милитао и Алаба.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса 19 матчей в чемпионате Испании. Он является третьим капитаном "Реала" после Даниэля Карвахаля и Луки Модрича.