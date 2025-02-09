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Реал официально сообщил о травме капитана. Он пропустит матч против Манчестер Сити

Испания
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Пятый защитник в лазарете

Реал официально сообщил о травме капитана. Он пропустит матч против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем поединке 23 тура чемпионата Испании "Реал" дома принимал "Атлетико". Защитник "сливочных" Лукас Васкес, который был капитаном во встрече, не доиграл этот матч до конца и был заменен на 81 минуте.

Сегодня у него диагностировали травму мышцы подколенного сухожилия левой ноги. Об этом "Реал" сообщил на своей официальной странице.

Он исключен из заявки команды на следующий матч против "Манчестер Сити" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Он запланирован на 11 февраля и пройдет в Англии.

Это пятая травма защитника "Реала". В настоящее время в лазарете находятся также Карвахаль, Рюдигер, Милитао и Алаба.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса 19 матчей в чемпионате Испании. Он является третьим капитаном "Реала" после Даниэля Карвахаля и Луки Модрича.

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Источник:
Офіційний саайт Реала
Опубликовал: Максим Кучер
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