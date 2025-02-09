Примера. Победы Хетафе и Валенсии

В первом матче игрового дня "Алавес" принимал "Хетафе". Хозяева борются за выживание, гости тоже находились недалеко от опасной зоны.

Судьбу матча решил единственный гол, забитый в конце первого тайма. После подачи со штрафного арбитр усмотрел нарушение правил в штрафной хозяев. Приговор уверенно реализовал Арамбарри.



"Хетафе" с 27 очками закрепился на 14-й позиции в турнирной таблице Примеры, тогда как "Алавес" с 21-м баллом находится на 19-й строчке.

Примера. 23-й тур

Алавес - Хетафе 0:1

Гол: Арамбарри, 44 (пен.)

Алавес: Сивера - Теналья, Абкар, Диарра, Санчес (Вильялибре, 76) – Висенте, Гевара (Гуриди, 63), Антонио Бланко, Мартин (Кабанес, 63) – Мартин (Кабанес, 63), Гарсия.

Хетафе: Сория – Иглесиас, Дуарте, Джене, Альдерете, Рико – Терратс, Уче (Майораль, 46), Арамбарри, Бернат (Кейта, 78) – Хуанми (Родригес, 84).

Предупреждение: Абкар, 42, Вильялибре, 90+3 – Уче, 40, Арамбарри, 66, Хуанми, 70, Терратс, 81, Сория, 85, Джене, 90+3.

В Валенсии встречались еще две команды, борющиеся за выживание. Местная одноименная под руководством Корберана "выздоравливает". Если не учесть два разгрома от Барселоны, то команда имеет 3 подряд победы.

Сегодняшняя победа особенно ценна, ведь одержана она над одним из прямых конкурентов. Еще в первом тайме "летучие мыши" отличились дважды усилиями Москеры и Диакаби, а во втором тайме довели матч до логической победы.

"Валенсия" теперь 18-я с 22-ю очками и уступает как раз "Леганесу", который находится на спасительной 17-й позиции одним очком.



Примера. 23-й тур

Валенсия - Легонес 2:0

Голы: Москера, 30, Диакаби, 41

Валенсия: Мамардашвили – Москера, Таррега, Диакаби (Гасеровские, 58), Гайя – Герра, Барренечеа (Пепелу, 77) – Лопес (Хайме, 71), Алмейда (Перес, 77), Риоха – Дуро (Садик, 59).

Леганес: Дмитрович – Росье, Саэнс, Настасич, Баришич (Альтимира, 10) – Крус (Гарсия, 73), Нею, Тапиа (Родригес, 46), Брашанац (Эль Хаддади, 67) – де ла Фуэнте (Дюк, 73), Раба.

Предупреждения: Барренечеа, 25 – Нею, 23.