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Рафинья прокомментировал слухи о переходе в Саудовскую Аравию: Я всегда сосредотачивался только на Барселоне
Чувствовал доверие от клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Рафинья прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб из Чемпионата Саудовской Аравии прошлым летом.
“Я всегда сосредотачивался только на “Барселоне”.
Я почувствовал доверие людей в клубе, я знал свою ценность и то, что я могу дать “Барсе” каждый день”, – сказал Рафинья.
Ранее бразилец заявлял, что мог уйти из “Барселоны”, но все изменилось после прихода на пост главного тренера Ганси Флика.
Согласно инсайдерской информации, сразу несколько клубов из Саудовской Аравии интересовались Рафиньей. Они были готовы заплатить "Барселоне" рыночную цену, но предложить игроку в несколько раз большую зарплату, чем у него есть сейчас.
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