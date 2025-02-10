Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан
Несмотря на удаление, "Барселона" уверенно обыграла "Севилью" в матче 23-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-й тур Примеры
Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" 1:4
Голы: Варгас, 9 – Левандовски, 7, Ф. Лопес, 47, Рафинья, 55, Э. Гарсия, 89
"Севилья": Нюланд – Педроса (Маркан, 87), Салас, Баде, Санчес – Ньигес (Буэно, 76), Гудель (Агуме, 76), Соу (Сусо, 63) – Варгас (Эджуке, 63), Ромеро, Лукебакио.
"Барселона": Щенсны – Бальде, И.И. Мартинес, Араухо (Кубарси, 22), Кунде – Гави, де Йонг (Э. Гарсия, 71), Педри – Ямаль (Мартин, 89), Левандовски (Ольмо, 71), Рафинья.
Предупреждения: Ньигэс, 16, Ромеро, 45+4, Баде, 67, Маркан, 88, Сусо, 90+5 – Гави, 38, Э.Г. Гарсия, 80
Удаление: Ф. Лопес, 62.
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Плимут – Ливерпуль 1:0. Таловеров и компания сенсационно выбивают мерсисайдцев
- Контрольный матч. Шахтер – Зимбру 3:0. Уверенная победа украинцев
- Шахтер – Зимбру Кишинев: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Винисиус отказался продлить контракт с Реалом - The Athletic
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
Комментарии 15