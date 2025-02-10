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Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан

Испания

Несмотря на удаление, "Барселона" уверенно обыграла "Севилью" в матче 23-го тура Примеры

Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

23-й тур Примеры
Севилья. "Эстадио Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Барселона" 1:4
Голы: Варгас, 9 – Левандовски, 7, Ф. Лопес, 47, Рафинья, 55, Э. Гарсия, 89

"Севилья": Нюланд – Педроса (Маркан, 87), Салас, Баде, Санчес – Ньигес (Буэно, 76), Гудель (Агуме, 76), Соу (Сусо, 63) – Варгас (Эджуке, 63), Ромеро, Лукебакио.

"Барселона": Щенсны – Бальде, И.И. Мартинес, Араухо (Кубарси, 22), Кунде – Гави, де Йонг (Э. Гарсия, 71), Педри – Ямаль (Мартин, 89), Левандовски (Ольмо, 71), Рафинья.

Предупреждения: Ньигэс, 16, Ромеро, 45+4, Баде, 67, Маркан, 88, Сусо, 90+5 – Гави, 38, Э.Г. Гарсия, 80

Удаление: Ф. Лопес, 62.

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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 00:27
І ще Не дивлячись на погром гра була важка Особливо останні півгодини після вилучення Лопеса. Зіграв у м'яч і шипами у ногу не попав, а червона бо підняв Утім чого суддя не був таким принциповим коли наступили на ахілл чи ззаду в'їхали по Роберту?
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Комментарии 15
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 00:27
І ще Не дивлячись на погром гра була важка Особливо останні півгодини після вилучення Лопеса. Зіграв у м'яч і шипами у ногу не попав, а червона бо підняв Утім чого суддя не був таким принциповим коли наступили на ахілл чи ззаду в'їхали по Роберту?
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1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 00:22
Барсу и барселонцев с победой! Молодцы! Красивая игра от наших любимцев - украшение ЛаЛиги! Вот только Араухо и Гави остались в Барсе Хави, особенно Араухо. Немного медленно соображает ( туповат ). Пока продолжаю настаивать, что он Барсе ненужен. Разочаровала Севилья. Когда-то интересная команда превратилась в грубый Эспаньол. Не хорошо это.
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0
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 00:29
В голі винен не Араухо чи Кунде, які намагалися хоч якось врятувати ситуацію! Алекс придивиться, як зароджувалася атака?
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 00:15
Рафінія знову КРАЩИЙ гол + асист! Не заганяйте капітана! До речі тепер зрозуміло чому Щесни так високо грає Всі пам'ятають, що Флік пообіцяв посадити на лаву, хто буде відводити від центру поля "офсайдну лінію" Правда пропустили теж, бо хтось занадто пізно став її вирівнювати та пустив Ньїгеса собі за спину! А потім на кинувся виправляти ситуацію... допомагати Араухо та Кунде!
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1
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 00:11
Мадридааасыыы...
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3
0
Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 00:09
А так с победой !!!
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3
0
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 00:17
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1
0
Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 00:09
Фирмина жалко только форму набрал .щас Перес порешает и надолго дискву дадут .
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1
0
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 00:13
Чиво это так? С каких ху?
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0
0
Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 00:14
Леве дале тогда не за что вспомни
 
0
0
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 00:16
Тогда пусть и Беле дают за пошёл нах.
 
1
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Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 00:08
Скажу о минусах очень усталый был Ямаль после ненужного матча кубка с Валенсией ,и ужасная игра в обороне араухо если бы не травма ,то могли ещё пропустить косячит в каждой игре .кубарси мартинес оптимально .даже Эрик и то лучше .на удивление хорошо сыграли щесны и даже ольма бегал в отличии от других игр в оборону
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 00:24
Бальде в обводках лучше Ямаля.)
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0
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Bаrcelinius
10.02.2025 в 00:07
Ну дык. А шо, кто-то сомневался? Порвали Севу даже в меньшинстве нах.
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1
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 00:06
Серія перемог над Севілію продовжується! Як і намагання смугастеньких посадити гравців Барселони на картки! Тепер вже і червоні
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