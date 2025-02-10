Примера. Севилья – Барселона 1:4. Каталонцы диктуют условия на Рамон Санчес Писхуан

І щеНе дивлячись на погром гра була важкаОсобливо останні півгодини після вилучення Лопеса.Зіграв у м'яч і шипами у ногу не попав, а червона бо піднявУтім чого суддя не був таким принциповим коли наступили на ахілл чи ззаду в'їхали по Роберту?