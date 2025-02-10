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Каталонцы уже дышат в спину столичным грандам. Севилья – Барселона 1:4. Обзор матча
Разгром от сине-гранатовых
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Соперники обменялись голами на старте поединка, но в дальнейшем андалусийцы уже ничем не отвечали гостям. Фермин Лопес вышел на поле после перерыва и уже через 17 минут заработал красную карточку. Но удаление не помогло хозяевам повлиять на результат.
"Красно-белые" расположились на 13-й строчке (28 баллов). В ближайшее воскресенье команда поедете к "Вальядолиду". "Блаугранас" занимают третье место (48 очков). 17 февраля подопечные Флика будут принимать "Райо Вальекано".
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Смотрите обзор матча 23 тура Ла Лиги
Севилья. Эстадио Рамон Санчес Писхуан, 38 592 зрителей
Голы: Варгас, 8 – Левандовский, 7, Лопес, 46, Рафинья, 55, Гарсия, 89
Удаление: Лопес, 62 (Барселона)
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