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Бывший форвард Атлетико до сих пор считает мадридский клуб своим домом
Он также рассказал, почему покинул команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Радамель Фалькао посетил спортивную радиопрограмму El Larguero, где рассказал о своей любви и уважении к "Атлетико" и фанатам клуба.
"Да, конечно, я считаю "Атлетико" своим домом, я провел там замечательные годы. Каждый раз, когда мы контактируем, болельщики демонстрируют свою любовь и уважение за те два сезона, которые я там провел. Я очень благодарен и счастлив за все, что пережил в этом клубе", - говорит Фалькао.
Болельщики "Атлетико" до сих пор спрашивают, почему колумбиец так быстро покинул клуб.
"Это были другие времена для "Атлетико". Команда не могла позволить себе удерживать ключевых игроков и была вынуждена продавать их. Думаю, именно это стало решающим в моем случае - финансовая ситуация клуба тогда была другой", - пояснил Фалькао.
Добавим, что Фалькао забил 70 голов и отдал 9 ассистов в 91 матче за "Атлетико" во всех турнирах.
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