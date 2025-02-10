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Бывший форвард Атлетико до сих пор считает мадридский клуб своим домом

Испания

Он также рассказал, почему покинул команду

Бывший форвард Атлетико до сих пор считает мадридский клуб своим домом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Радамель Фалькао посетил спортивную радиопрограмму El Larguero, где рассказал о своей любви и уважении к "Атлетико" и фанатам клуба.

"Да, конечно, я считаю "Атлетико" своим домом, я провел там замечательные годы. Каждый раз, когда мы контактируем, болельщики демонстрируют свою любовь и уважение за те два сезона, которые я там провел. Я очень благодарен и счастлив за все, что пережил в этом клубе", - говорит Фалькао.

Болельщики "Атлетико" до сих пор спрашивают, почему колумбиец так быстро покинул клуб.

"Это были другие времена для "Атлетико". Команда не могла позволить себе удерживать ключевых игроков и была вынуждена продавать их. Думаю, именно это стало решающим в моем случае - финансовая ситуация клуба тогда была другой", - пояснил Фалькао.

Добавим, что Фалькао забил 70 голов и отдал 9 ассистов в 91 матче за "Атлетико" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Радамель Фалькао
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Алексей Полищук
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