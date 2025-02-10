Известно, кто из состава Барселоны принял участие в 37 голах за 35 игр

Вингер "Барселоны" Рафинья набрал 37 результативных баллов в этом сезоне, сообщает Opta.

Во вчерашней игре "Барселона" - "Севилья" бразильский вингер "Барсы" Рафинья отличился голом во втором тайме, благодаря чему он забил уже 24 гола и отдал 13 ассистов в 35 матчах за клуб.

Добавим, что среди топ-5 чемпионатов больше результативных баллов пока набрал только Мохамед Салах – 44 результативных балла (26+18).