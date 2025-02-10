  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Известно, кто из состава Барселоны принял участие в 37 голах за 35 игр
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, кто из состава Барселоны принял участие в 37 голах за 35 игр

Испания

Больше только у нападающего Ливерпуля

Известно, кто из состава Барселоны принял участие в 37 голах за 35 игр

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья набрал 37 результативных баллов в этом сезоне, сообщает Opta.

Во вчерашней игре "Барселона" - "Севилья" бразильский вингер "Барсы" Рафинья отличился голом во втором тайме, благодаря чему он забил уже 24 гола и отдал 13 ассистов в 35 матчах за клуб.

Добавим, что среди топ-5 чемпионатов больше результативных баллов пока набрал только Мохамед Салах – 44 результативных балла (26+18).

Читайте такжеПлимут с Таловеровым победил Ливерпуль, Шахтер выиграл спарринг, Рома и Барса взяли по три очка. Главные новости за 9 февраля
По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ предлагали огромные деньги за воспитанника Барселоны
yellow-arrow
Бывший форвард Атлетико до сих пор считает мадридский клуб своим домом
yellow-arrow
Каталонцы уже дышат в спину столичным грандам. Севилья – Барселона 1:4. Обзор матча
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости