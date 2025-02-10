Клубы АПЛ предлагали огромные деньги за воспитанника Барселоны

Как сообщает издание Diario Sport, несколько английских клубов следят за молодым полузащитником "Барселоны" Фермином Лопесом.

"Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" проявили интерес к полузащитнику и обратились к "Барселоне". Они были готовы предложить около 70 миллионов евро, а также вдвое увеличить зарплату Фермина. Однако игрок не захотел слушать ни одно из этих предложений.

Испанец с самого начала четко дал понять, что не собирается рассматривать никакие варианты. Его цель – добиться успеха в "Барселоне", и он сообщил об этом клубу и своим представителям. Впрочем, англичане, похоже, не собираются сдаваться.

Добавим, что в этом сезоне 21-летний полузащитник забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 25 матчах за "Барселону" во всех турнирах.