Гави высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании

Полузащитник "Барселоны" Гави рассказал, что он ожидает от чемпионской гонки в этом сезоне Ла Лиги:

"Чемпионат очень длинный. Люди уже думали, что мы выбыли с чемпионской гонки. Мы отстаем на два очка от "Реала", и до конца еще далеко. Нужно продолжать в том же духе и побеждать в каждом матче, чтобы выиграть титул – именно этого мы хотим".