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Гави высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании

Испания

Барселона отстает от Реала на 2 балла

Гави высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави рассказал, что он ожидает от чемпионской гонки в этом сезоне Ла Лиги:

"Чемпионат очень длинный. Люди уже думали, что мы выбыли с чемпионской гонки. Мы отстаем на два очка от "Реала", и до конца еще далеко. Нужно продолжать в том же духе и побеждать в каждом матче, чтобы выиграть титул – именно этого мы хотим".

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Напомним, у мадридского "Реала" 50 баллов после 23 туров, у "Барсы" – 48. Сейчас "Реал" занимает первое место, а каталонский клуб – третье.

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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