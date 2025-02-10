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Гави высказался о чемпионской гонке в чемпионате Испании
Барселона отстает от Реала на 2 балла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави рассказал, что он ожидает от чемпионской гонки в этом сезоне Ла Лиги:
"Чемпионат очень длинный. Люди уже думали, что мы выбыли с чемпионской гонки. Мы отстаем на два очка от "Реала", и до конца еще далеко. Нужно продолжать в том же духе и побеждать в каждом матче, чтобы выиграть титул – именно этого мы хотим".
Напомним, у мадридского "Реала" 50 баллов после 23 туров, у "Барсы" – 48. Сейчас "Реал" занимает первое место, а каталонский клуб – третье.
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