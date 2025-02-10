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Атлетико интересуется лидером Кристал Пэлас
Симеоне ищет замену Гризманну
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Жану-Филиппу Матета.
27-летний форвард попал в список потенциальных трансферных целей мадридцев. Диего Симеоне стремится усилить атаку, ведь Антуану Гризманну уже 33 года.
"Кристал Пэлас" пока не установил цену на нападающего. Как отмечает TEAMtalk, Матета активно интересуются несколько клубов из АПЛ и Европы, что может существенно повлиять на его трансферную стоимость. Одним из претендентов на француза называют "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что в этом сезоне Жан-Филипп Матета забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 20 миллионов евро.
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