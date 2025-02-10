  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико интересуется лидером Кристал Пэлас
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико интересуется лидером Кристал Пэлас

Испания

Симеоне ищет замену Гризманну

Атлетико интересуется лидером Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Кристал Пэлас" Жану-Филиппу Матета.

27-летний форвард попал в список потенциальных трансферных целей мадридцев. Диего Симеоне стремится усилить атаку, ведь Антуану Гризманну уже 33 года.

"Кристал Пэлас" пока не установил цену на нападающего. Как отмечает TEAMtalk, Матета активно интересуются несколько клубов из АПЛ и Европы, что может существенно повлиять на его трансферную стоимость. Одним из претендентов на француза называют "Манчестер Юнайтед".

Добавим, что в этом сезоне Жан-Филипп Матета забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 20 миллионов евро.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:2. Дубль Матета – как очередная выставка проблем манкунианцевЧитайте такжеЭкс-нападающий Арсенала назвал футболиста, который "в 100 раз лучше" игроков Манчестер ЮнайтедЧитайте такжеБывший форвард Атлетико до сих пор считает мадридский клуб своим домом
По теме
yellow-arrow
"Судьи со мной не церемонятся". Хавбек Барселоны - об игре с Севильей
yellow-arrow
Игрок Атлетико прокомментировал матч против Реала
yellow-arrow
Известно, попал ли Лунин в заявку на игру против Манчестер Сити
Атлетико (Мадрид) Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости