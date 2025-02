Барселона показала лучший с 1943 года результат по забитым голам

С начала 2025 года команда Ханси Флика забила 41 гол в 11 матчах во всех турнирах, на текущий момент это лучший результат по забитым голам с начала года с 1943-го.

41 - Barcelona have scored 41 goals in just 11 games in 2025 in all competitions, their best scoring start after their first 11 games in a single year since 1943 with Juan José Nogués as coach (42). Amazing. pic.twitter.com/CKIaE761ZG