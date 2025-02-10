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Барселона показала лучший с 1943 года результат по забитым голам

Испания

Хороший сезон под руководством Флика

Барселона показала лучший с 1943 года результат по забитым голам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала 2025 года команда Ханси Флика забила 41 гол в 11 матчах во всех турнирах, на текущий момент это лучший результат по забитым голам с начала года с 1943-го.

Напомним, вчера в рамках чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 4:1. За этот сезон во всех турнирах подопечные Ханси Флика забили 113 голов.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
OptaJose
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 12:04
Гарний результат Утім у Фліка вже П'ЯТЬ поразок в Ла Лізі! Стільки ж скільки при Хаві за весь минулий чемпіонат! Може краще ЧОТИРИ рази перемогти 1:0 ніж Забити в одному матчі чотири, а в наступних ... Подивимося що буде навесні!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.02.2025 в 12:04
Гарний результат Утім у Фліка вже П'ЯТЬ поразок в Ла Лізі! Стільки ж скільки при Хаві за весь минулий чемпіонат! Може краще ЧОТИРИ рази перемогти 1:0 ніж Забити в одному матчі чотири, а в наступних ... Подивимося що буде навесні!
Ответить
0
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