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Барселона показала лучший с 1943 года результат по забитым голам
Хороший сезон под руководством Флика
Getty Images/Global Images Ukraine
С начала 2025 года команда Ханси Флика забила 41 гол в 11 матчах во всех турнирах, на текущий момент это лучший результат по забитым голам с начала года с 1943-го.
41 - Barcelona have scored 41 goals in just 11 games in 2025 in all competitions, their best scoring start after their first 11 games in a single year since 1943 with Juan José Nogués as coach (42). Amazing. pic.twitter.com/CKIaE761ZG— OptaJose (@OptaJose) February 9, 2025
Напомним, вчера в рамках чемпионата Испании "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 4:1. За этот сезон во всех турнирах подопечные Ханси Флика забили 113 голов.
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