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Известно, попал ли Лунин в заявку на игру против Манчестер Сити

Испания

Полная подготовка от сливочных

Известно, попал ли Лунин в заявку на игру против Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", которая пройдет завтра, 11 февраля, в 22:00.

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В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин. В последний раз Лунин играл со старта за "сливочных" в матче против "Лилля" в рамках ЛЧ, тогда "Реал" проиграл со счетом 1:0.

Добавим, что в ЛЧ Лунин сыграл в 2 матчах, в которых пропустил 4 мяча.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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