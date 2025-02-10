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Известно, попал ли Лунин в заявку на игру против Манчестер Сити
Полная подготовка от сливочных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", которая пройдет завтра, 11 февраля, в 22:00.
В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин. В последний раз Лунин играл со старта за "сливочных" в матче против "Лилля" в рамках ЛЧ, тогда "Реал" проиграл со счетом 1:0.
????✅ Our squad for the match!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) February 9, 2025
???? @ManCity pic.twitter.com/R4dLPZnpMQ
Добавим, что в ЛЧ Лунин сыграл в 2 матчах, в которых пропустил 4 мяча.
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Источник:Реал Мадрид
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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