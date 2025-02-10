Известно, попал ли Лунин в заявку на игру против Манчестер Сити

"Реал Мадрид" опубликовал заявку на игру Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", которая пройдет завтра, 11 февраля, в 22:00.

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В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин. В последний раз Лунин играл со старта за "сливочных" в матче против "Лилля" в рамках ЛЧ, тогда "Реал" проиграл со счетом 1:0.

Добавим, что в ЛЧ Лунин сыграл в 2 матчах, в которых пропустил 4 мяча.