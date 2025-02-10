"Судьи со мной не церемонятся". Хавбек Барселоны - об игре с Севильей

Полузащитник "Барселоны" Гави высказался о победе над "Севильей", 4:1.

"Я чувствовал сильную боль, и тренер напомнил, что у меня есть желтая карточка и что надо обойтись без глупостей. Все знают, что судьи со мной не церемонятся.

Тренер просит меня врываться в штрафную, в атакующую треть поля. Педри играет немного позади, там же Фрэнки де Йонг или Касадо, поэтому позади меня двое", — цитируют слова Гави Marca.