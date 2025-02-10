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"Судьи со мной не церемонятся". Хавбек Барселоны - об игре с Севильей
Поделился своими ощущениями во время игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави высказался о победе над "Севильей", 4:1.
"Я чувствовал сильную боль, и тренер напомнил, что у меня есть желтая карточка и что надо обойтись без глупостей. Все знают, что судьи со мной не церемонятся.
Тренер просит меня врываться в штрафную, в атакующую треть поля. Педри играет немного позади, там же Фрэнки де Йонг или Касадо, поэтому позади меня двое", — цитируют слова Гави Marca.
Напомним, за этот сезон Гави сыграл в 13 играх в Ла Лиге, в которых отличился 1-й голевой передачей.
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