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"Судьи со мной не церемонятся". Хавбек Барселоны - об игре с Севильей

Испания

Поделился своими ощущениями во время игры

"Судьи со мной не церемонятся". Хавбек Барселоны - об игре с Севильей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави высказался о победе над "Севильей", 4:1.

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"Я чувствовал сильную боль, и тренер напомнил, что у меня есть желтая карточка и что надо обойтись без глупостей. Все знают, что судьи со мной не церемонятся.

Тренер просит меня врываться в штрафную, в атакующую треть поля. Педри играет немного позади, там же Фрэнки де Йонг или Касадо, поэтому позади меня двое", — цитируют слова Гави Marca.

Напомним, за этот сезон Гави сыграл в 13 играх в Ла Лиге, в которых отличился 1-й голевой передачей.

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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