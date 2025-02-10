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Игрок Атлетико прокомментировал матч против Реала
Полузащитник считает, что они могли одержать победу на "Бернабеу"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу "Реал" на своем поле принимал "Атлетико". Матч закончился со счетом 1:1. Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте прокомментировал поединок.
"Мы провели хорошую игру, есть положительные моменты, но я все равно считаю, что мы могли добиться большего. Нам нужно было быть более хладнокровными. Когда не используешь свои шансы, трудно выигрывать матчи. Такие мелкие детали - например, опасные кроссы, которые у нас были, и мы ими не воспользовались - имеют решающее значение.
"Я не думаю, что "Барселона" выиграет от этого результата. Мы все будем бороться до конца, Ла Лига еще длинная", - говорит Льоренте.
Напомним, что после 23-го тура "Атлетико" занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 49 очками, отставая от первого "Реала" на 1 пункт, и опережая третью "Барселону" также на 1 пункт.
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