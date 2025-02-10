Игрок Атлетико прокомментировал матч против Реала

В субботу "Реал" на своем поле принимал "Атлетико". Матч закончился со счетом 1:1. Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте прокомментировал поединок.

"Мы провели хорошую игру, есть положительные моменты, но я все равно считаю, что мы могли добиться большего. Нам нужно было быть более хладнокровными. Когда не используешь свои шансы, трудно выигрывать матчи. Такие мелкие детали - например, опасные кроссы, которые у нас были, и мы ими не воспользовались - имеют решающее значение.

"Я не думаю, что "Барселона" выиграет от этого результата. Мы все будем бороться до конца, Ла Лига еще длинная", - говорит Льоренте.