Немецкий клуб хочет воскресить карьеру воспитанника Барселоны

Нехватка игрового времени и потеря доверия заставили Ансу Фати задуматься над вариантами продолжения карьеры.

Как сообщает издание Fichajes, среди заинтересованных клубов особенно выделяется "Боруссия Дортмунд".

Воспитанник "Барселоны", которого в свое время считали наследником Лионеля Месси, до сих пор не сумел вернуться к уровню, который демонстрировал до серьезных травм.

Для "Боруссии" Фати выглядит интересной возможностью. Философия немецкого клуба, которая предусматривает активное доверие молодым игрокам, может стать идеальной средой для испанца, чтобы восстановить форму и вернуть уверенность.

Переход Фати в "Боруссию" может стать выгодным для всех сторон. Окончательное решение будет зависеть от многих факторов, но вариант с продолжением карьеры в Бундеслиге выглядит привлекательно для молодого нападающего.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний испанец сыграл лишь 186 минут в 8 матчах за "Барсу" во всех турнирах.