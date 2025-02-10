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Немецкий клуб хочет воскресить карьеру воспитанника Барселоны
Потерянный талант или еще есть шанс?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нехватка игрового времени и потеря доверия заставили Ансу Фати задуматься над вариантами продолжения карьеры.
Как сообщает издание Fichajes, среди заинтересованных клубов особенно выделяется "Боруссия Дортмунд".
Воспитанник "Барселоны", которого в свое время считали наследником Лионеля Месси, до сих пор не сумел вернуться к уровню, который демонстрировал до серьезных травм.
Для "Боруссии" Фати выглядит интересной возможностью. Философия немецкого клуба, которая предусматривает активное доверие молодым игрокам, может стать идеальной средой для испанца, чтобы восстановить форму и вернуть уверенность.
Переход Фати в "Боруссию" может стать выгодным для всех сторон. Окончательное решение будет зависеть от многих факторов, но вариант с продолжением карьеры в Бундеслиге выглядит привлекательно для молодого нападающего.
Добавим, что в этом сезоне 22-летний испанец сыграл лишь 186 минут в 8 матчах за "Барсу" во всех турнирах.
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