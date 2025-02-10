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Атлетико определился с потенциальной заменой для чемпиона мира
В клубе думают об усилении полузащиты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" нашел замену для 30-летнего Родриго де Пауля, который является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Опытный полузащитник приближается к завершению контракта, который действует до лета 2026 года.
Как сообщает издание Fichajes, руководство "матрасников" рассматривает вариант с подписанием 21-летнего Хави Герры из "Валенсии" в качестве потенциальной замены аргентинскому хавбеку, который в ближайшее время может покинуть клуб.
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В этом сезоне Родриго де Пауль принял участие в 33 матчах за "Атлетико" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 7 результативными передачами. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро, согласно данным от Transfermarkt.
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