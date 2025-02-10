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Президент Севильи: Реал Мадрид пытается уничтожить испанский футбол

Испания

Хосе Мария поделился своими мыслями

Президент Севильи: Реал Мадрид пытается уничтожить испанский футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Президент "Севильи" Хосе Мария дель Нидо Карраско высказался о жалобе "Реала" в адрес судей Ла Лиги.

"Заявление "Реала" о судьях является недопустимым и неприемлемым. Оно ставит под сомнение честность арбитров и само соревнование. Футбольный мир должен публично и юридически осудить это заявление, которое угрожает целостности спорта.

"Реал Мадрид" пытается уничтожить испанский футбол. Они делают это на протяжении длительного времени. Мы не можем мириться с тем, что клуб такого уровня, как "Реал", пытается разорвать нас на части", - сказал дель Нидо Карраско.

Добавим, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.

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Реал (Мадрид) Севилья
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1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 17:19
А теперь представьте что было бы в суперлиги
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Комментарии 3
Море23 (Одесса)
10.02.2025 в 17:19
А теперь представьте что было бы в суперлиги
Ответить
0
0
Justice (Львів)
10.02.2025 в 16:30
Без Реалу ви будете нікому не цікаві, як Ліга 1...
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2
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.02.2025 в 17:01
А по твоему получается, что Реал не будет Реалом , если поступать справедливо?
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3
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