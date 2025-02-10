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Президент Севильи: Реал Мадрид пытается уничтожить испанский футбол
Хосе Мария поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Президент "Севильи" Хосе Мария дель Нидо Карраско высказался о жалобе "Реала" в адрес судей Ла Лиги.
"Заявление "Реала" о судьях является недопустимым и неприемлемым. Оно ставит под сомнение честность арбитров и само соревнование. Футбольный мир должен публично и юридически осудить это заявление, которое угрожает целостности спорта.
"Реал Мадрид" пытается уничтожить испанский футбол. Они делают это на протяжении длительного времени. Мы не можем мириться с тем, что клуб такого уровня, как "Реал", пытается разорвать нас на части", - сказал дель Нидо Карраско.
Добавим, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о подаче иска против мадридского "Реала". Причиной такого решения стало письмо-протест, которое клуб направил в федерацию футбола, выразив недовольство судейством.
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