Президент Севильи: Реал Мадрид пытается уничтожить испанский футбол

Президент "Севильи" Хосе Мария дель Нидо Карраско высказался о жалобе "Реала" в адрес судей Ла Лиги.

"Заявление "Реала" о судьях является недопустимым и неприемлемым. Оно ставит под сомнение честность арбитров и само соревнование. Футбольный мир должен публично и юридически осудить это заявление, которое угрожает целостности спорта.

"Реал Мадрид" пытается уничтожить испанский футбол. Они делают это на протяжении длительного времени. Мы не можем мириться с тем, что клуб такого уровня, как "Реал", пытается разорвать нас на части", - сказал дель Нидо Карраско.