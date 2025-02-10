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Директор Барселоны подал в суд из-за обвинений в махинациях по трансферу одного из форвардов команды

Испания

Снова скандал

Директор Барселоны подал в суд из-за обвинений в махинациях по трансферу одного из форвардов команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку подал в суд на бывшего кандидата в президенты клуба Виктора Фонта. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Причиной судебного иска стал трансфер бразильского футболиста Виктора Роке из "Атлетико Паранаэнсе" в "Барселону". Фонт утверждал, что Деку еще до занятия должности спортивного директора активно лоббировал этот трансфер, потенциально извлекая из этого личную выгоду.

Фонт считает, что такие действия Деку являются злоупотреблением служебным положением и коррупцией. Он настаивает на том, что португалец представлял интересы Роке еще до того, как стал работником "Барселоны", и получил определенную финансовую выгоду от этого трансфера.

Деку, со своей стороны, категорически отвергает эти обвинения. Он подал иск в суд из-за клеветы.

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Деку Барселона Виктор Роке
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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