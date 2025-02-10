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Анчелотти: Отсутствие Реала на церемонии вручения Золотого мяча не было ошибочным решением
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение клуба бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча" 2024 года.
"Отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча" не было ошибочным решением. Мы не пришли, потому что считали, что Винисиус был явным обладателем "Золотого мяча".
Ничего не имею против Родри, я думаю, что он должен был выиграть его в прошлом году", - сказал Карло.
Напомним, что "Реал" отменил поездку всей делегации, включая Винисиуса, на церемонию вручения "Золотого мяча - 2024".
Тогда игрок мадридского клуба занял второе место в голосовании, пропустив вперед полузащитника "Манчестер Сити" Родри.
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