Анчелотти: Отсутствие Реала на церемонии вручения Золотого мяча не было ошибочным решением

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение клуба бойкотировать церемонию вручения "Золотого мяча" 2024 года.

"Отсутствие на церемонии вручения "Золотого мяча" не было ошибочным решением. Мы не пришли, потому что считали, что Винисиус был явным обладателем "Золотого мяча".

Ничего не имею против Родри, я думаю, что он должен был выиграть его в прошлом году", - сказал Карло.