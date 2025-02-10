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Родриго прокомментировал слухи о переходе в один из клубов Саудовской Аравии

Испания

Я счастлив в Реале (с)

Родриго прокомментировал слухи о переходе в один из клубов Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Правый вингер мадридского "Реала" Родриго развеял слухи о своем возможном переходе в один из клубов Саудовской Аравии.

"Я хочу остаться в "Реале" еще на несколько лет, я счастлив быть здесь.

Мной интересуется Саудовская Аравия? Я мало что знаю об этом - это вопрос для моего агента. Я не знаю, получал ли клуб какие-то предложения", - сказал игрок.

Родриго в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

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Родриго Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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