Родриго прокомментировал слухи о переходе в один из клубов Саудовской Аравии

Правый вингер мадридского "Реала" Родриго развеял слухи о своем возможном переходе в один из клубов Саудовской Аравии.

"Я хочу остаться в "Реале" еще на несколько лет, я счастлив быть здесь.

Мной интересуется Саудовская Аравия? Я мало что знаю об этом - это вопрос для моего агента. Я не знаю, получал ли клуб какие-то предложения", - сказал игрок.