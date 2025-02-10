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Родриго прокомментировал слухи о переходе в один из клубов Саудовской Аравии
Я счастлив в Реале (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер мадридского "Реала" Родриго развеял слухи о своем возможном переходе в один из клубов Саудовской Аравии.
"Я хочу остаться в "Реале" еще на несколько лет, я счастлив быть здесь.
Мной интересуется Саудовская Аравия? Я мало что знаю об этом - это вопрос для моего агента. Я не знаю, получал ли клуб какие-то предложения", - сказал игрок.
Родриго в текущем сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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