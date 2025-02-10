Гвардиола высказался о бойкоте Реала церемонии Золотого мяча - 2024

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не держит обид на "Реал", который устроил бойкот церемонии вручения "Золотого мяча-2024".

"Абсолютно нет, я не обижен на "Реал" за это. Винисиус также провел необыкновенный год. Он заслуживал этой награды. Как и в прошлом, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду боролись за этот трофей. Эта тема закрыта", - сказал Пеп.