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Гвардиола высказался о бойкоте Реала церемонии Золотого мяча - 2024
Абсолютно нет, я не обижен на Реал за это (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не держит обид на "Реал", который устроил бойкот церемонии вручения "Золотого мяча-2024".
"Абсолютно нет, я не обижен на "Реал" за это. Винисиус также провел необыкновенный год. Он заслуживал этой награды. Как и в прошлом, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду боролись за этот трофей. Эта тема закрыта", - сказал Пеп.
Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" достался полузащитнику "Манчестер Сити" Родри, а второе место по результатам голосования занял Винисиус.
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