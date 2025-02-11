  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Мальорка – Осасуна 1:1. Гости спасают ничью на последних минутах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Мальорка – Осасуна 1:1. Гости спасают ничью на последних минутах

Испания

После 3-х подряд поражений "Мальорка" перевала серию неудач ничьей с "Осасуной"

Примера. Мальорка – Осасуна 1:1. Гости спасают ничью на последних минутах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном матче 23-го тура Примеры встречались соседи по турнирной таблице. Обе команды имели по 30 очков в активе и делили 9-10 позиций.

Первый тайм прошел при равной игре без почти моментов, ведь команды на двоих нанесли лишь 1 удар в створ ворот. Во втором тайме моментов было гораздо больше, но долгое время держался счет 0:0. В конце встречи Катена сфолил в собственной штрафной и Мурики уверенно реализовал пенальти. Уже в добавленное арбитром время "Осасуна" усилиями Бойомо сравняла счет.

Эта ничья глобально ничего не изменила в турнирной таблице. Обе команды теперь имеют по 31 очко и продолжают делить 9-10 позиции.

Мальорка - Осасуна 1:1
Голы: Мурики, 81 (пен) – Бойомо, 90+4

Мальорка: Грейф – Маффео, Вальент, Раильо, Мохика – Маскарель, Кошта– Наварро (Салас, 82), Родригес, Дардер (Асано, 67) – Мурики (Пратс, 82).

Осасуна: Эррера – Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Бретонес, 60) – Монкайола (Арнаис, 86), Торро (Муньос, 46), Орос – Гарсия (Барха, 89), Будимир, Сарагоса (Гомес, 60).

Предупреждения: Маффео, 90 – Торро, 35, Катена, 79, Бойомо, 86, Орос, 86.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола высказался о бойкоте Реала церемонии Золотого мяча - 2024
yellow-arrow
Сыграет ли в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти принял решение относительно Лунина
yellow-arrow
Родриго прокомментировал слухи о переходе в один из клубов Саудовской Аравии
Примера Мальорка Осасуна (Памплона) Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости