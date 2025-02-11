Примера. Мальорка – Осасуна 1:1. Гости спасают ничью на последних минутах

В заключительном матче 23-го тура Примеры встречались соседи по турнирной таблице. Обе команды имели по 30 очков в активе и делили 9-10 позиций.

Первый тайм прошел при равной игре без почти моментов, ведь команды на двоих нанесли лишь 1 удар в створ ворот. Во втором тайме моментов было гораздо больше, но долгое время держался счет 0:0. В конце встречи Катена сфолил в собственной штрафной и Мурики уверенно реализовал пенальти. Уже в добавленное арбитром время "Осасуна" усилиями Бойомо сравняла счет.

Эта ничья глобально ничего не изменила в турнирной таблице. Обе команды теперь имеют по 31 очко и продолжают делить 9-10 позиции.

Мальорка - Осасуна 1:1

Голы: Мурики, 81 (пен) – Бойомо, 90+4

Мальорка: Грейф – Маффео, Вальент, Раильо, Мохика – Маскарель, Кошта– Наварро (Салас, 82), Родригес, Дардер (Асано, 67) – Мурики (Пратс, 82).

Осасуна: Эррера – Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Бретонес, 60) – Монкайола (Арнаис, 86), Торро (Муньос, 46), Орос – Гарсия (Барха, 89), Будимир, Сарагоса (Гомес, 60).

Предупреждения: Маффео, 90 – Торро, 35, Катена, 79, Бойомо, 86, Орос, 86.