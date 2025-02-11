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Барселона работает над продлением контракта своего лидера

Испания

Бразилец имеет действующий контракт до 2027 года, но клуб предложит еще два года

Барселона работает над продлением контракта своего лидера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ни один игрок не олицетворяет "Барсу" под руководством Флика лучше, чем Рафинья. В этом сезоне бразилец совершил огромный скачок. В 28 лет он достиг футбольной зрелости и проводит лучший сезон в карьере.

Учитывая его ключевую роль в команде, "Барселона" уже сделала первые шаги для продления контракта, хотя действующее соглашение рассчитано до 2027 года. На момент его завершения Рафинье будет 30 лет, но клуб хочет заранее позаботиться о своем будущем.

Руководство готовит предложение о продлении еще на два сезона – до 2029 года, а также повышении зарплаты, которое вступит в силу с 2026-го. Окончательное решение остается за бразильцем.

Добавим, что в этом сезоне на счету Рафиньи 24 гола и 15 ассистов в 35 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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