  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Талантливый защитник Реала подпишет новый контракт с клубом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый защитник Реала подпишет новый контракт с клубом

Испания

Он является воспитанником их академии

Талантливый защитник Реала подпишет новый контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый защитник мадридского "Реала" подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, представители королевского клуба достигли прогресса в переговорах с 21-летним Раулем Асенисо о его новом контракте. Дело будет решено в ближайшее время.

Читайте такжеРеал Мадрид намерен продать своего 21-летнего таланта

Отмечается, что стороны уже обсуждали условия нового соглашения в декабре прошлого года. В клубе все довольны его развитием и отношением к работе, потому продолжение сотрудничества с талантливым воспитанником академии считается одной из приоритетных задач "сливочных".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне испанский центрбек принял участие в 20 матчах за основную команду "Реала" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 7,5 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона работает над продлением контракта своего лидера
yellow-arrow
В Саудовской Аравии готовы платить Анчелотти почти вдвое больше, чем в Реале
yellow-arrow
Примера. Мальорка – Осасуна 1:1. Гости спасают ничью на последних минутах
Реал (Мадрид) Рауль Асенсио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости