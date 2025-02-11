Талантливый защитник Реала подпишет новый контракт с клубом

Талантливый защитник мадридского "Реала" подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, представители королевского клуба достигли прогресса в переговорах с 21-летним Раулем Асенисо о его новом контракте. Дело будет решено в ближайшее время.

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Отмечается, что стороны уже обсуждали условия нового соглашения в декабре прошлого года. В клубе все довольны его развитием и отношением к работе, потому продолжение сотрудничества с талантливым воспитанником академии считается одной из приоритетных задач "сливочных".

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В этом сезоне испанский центрбек принял участие в 20 матчах за основную команду "Реала" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 7,5 миллионов евро.