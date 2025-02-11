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Арсенал установил цену за своего лидера, которым интересуется Реал
Игрок мечтал бы о таком переходе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский клуб ищет центрального защитника на летнее трансферное окно и уже внес Вильяма Салиба в список приоритетных целей.
Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, этим летом француз может стать самым дорогим защитником в истории футбола. "Арсенал" уже определил цену - 100 миллионов фунтов стерлингов, что заставит "Реал" совершить одну из крупнейших финансовых операций в истории клуба.
Переговоры между представителями француза и руководством "бланкос" уже состоялись.
По информации Sky Sports, Салиба считает мадридский клуб своей карьерной мечтой, а возможность играть вместе с другом Килианом Мбаппе, который также родом из Бонди, является для него весомым фактором в размышлениях.
Напомним, в этом сезоне 23-летний центральный защитник забил 2 гола в 33 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 80 миллионов евро.
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