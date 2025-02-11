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Лидер Барселоны рассказал о своей новой роли под руководством Ханси Флика

Испания

Немец попросил полузащитника сделать шаг вперед

Лидер Барселоны рассказал о своей новой роли под руководством Ханси Флика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью полузащитник "Барселоны" Педри рассказал, что в начале сезона немецкий наставник попросил его "сделать шаг вперед" и стать главным дирижером игры команды.

С приходом Флика прошлым летом испанец не только оставил позади мышечные травмы, но и, играя на несколько более глубокой позиции, превратился в ключевого плеймейкера "Барселоны".

"Мне очень нравится эта позиция, потому что я постоянно в контакте с мячом, много касаюсь его, игра проходит через меня. Я чувствую себя комфортнее и научился лучше располагаться в защитных действиях", – пояснил Педри.

Статистика подтверждает его слова. Среди игроков топ-5 лиг Европы Педри является лидером по предголевым передачам – он отдал 7 пасов, которые непосредственно предшествовали ассистам.

Также добавим, что в этом сезоне 22-летний полузащитник забил 4 гола и отдал 6 ассистов в 35 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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