Барселона обсуждает трансфер нападающего: Дьёкереш среди вариантов

Ханси Флик настаивает на подписании игрока, который может обеспечить команду голами. Также в клубе ведут дискуссии, не пришло ли время для постепенного изменения в центре нападения, хотя Левандовский останется в команде при любых обстоятельствах.

"Барса" рассматривает несколько вариантов, среди которых – Виктор Дьекереш. Каталонцы имеют все шансы подписать его этим летом. Клуб поддерживает хорошие отношения со "Спортингом", который может продать своего бомбардира примерно за 65 миллионов евро, что делает сделку финансово выгодной для "Барселоны".

В то же время в клубе нет единого мнения относительно этого трансфера. Более универсальным вариантом считают Александера Исака из "Ньюкасла", хотя его трансфер стоил бы значительно дороже.

Март станет решающим месяцем, когда клубы будут принимать окончательные решения, поскольку конкуренция со стороны английских клубов очень серьезная.

Добавим, что в этом сезоне 26-летний швед забил 34 гола и отдал 7 ассистов в 34 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.