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Грозит до пяти лет лишения свободы. Защитник испанского гранда попал под обвинения
Без слов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник испанского гранда попал под обвинения.
По информации источника, суд обвиняет защитника "Реала" Рауля Асенсио в вероятном распространении детской порнографии. Сообщается, что его запрос о закрытии дела был отклонен, и он остается под обвинением.
Рауль Асенсио и его друзья из молодёжной академии "Реала" сняли сексуальный акт с двумя девушками на Канарских островах без их согласия. Защитник получил видео и распространил его.
Позже обнаружилось, что одна из девочек была несовершеннолетней и теперь Асенсио грозит до пяти лет заключения.
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В этом сезоне Асенсио сыграл в 20-ти матчах за основу "Реала", в которых сделал одну голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.
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