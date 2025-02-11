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Грозит до пяти лет лишения свободы. Защитник испанского гранда попал под обвинения

Испания
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Грозит до пяти лет лишения свободы. Защитник испанского гранда попал под обвинения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник испанского гранда попал под обвинения.

По информации источника, суд обвиняет защитника "Реала" Рауля Асенсио в вероятном распространении детской порнографии. Сообщается, что его запрос о закрытии дела был отклонен, и он остается под обвинением.

Рауль Асенсио и его друзья из молодёжной академии "Реала" сняли сексуальный акт с двумя девушками на Канарских островах без их согласия. Защитник получил видео и распространил его.

Позже обнаружилось, что одна из девочек была несовершеннолетней и теперь Асенсио грозит до пяти лет заключения.

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В этом сезоне Асенсио сыграл в 20-ти матчах за основу "Реала", в которых сделал одну голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

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Реал (Мадрид) Рауль Асенсио
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Источник:
El Confidencial
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 18:01
Роналду, Марсело, Бензема, Мбаппе, Асенсио... Клуб извращенцев блъ. Тьфу нах...
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 18:01
Роналду, Марсело, Бензема, Мбаппе, Асенсио... Клуб извращенцев блъ. Тьфу нах...
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0
0
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Bаrcelinius
11.02.2025 в 17:59
Перес отмажет, у него королевский суд в кармане. Гнида блъ.
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